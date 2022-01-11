В Урае простились с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Петровичем Шестаковым Фото: Администрация Урая

В Урае простились с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Петровичем Шестаковым. Он умер на 97-м году жизни.

Церемония прощания с участником Великой Отечественной войны, умершего 6 января 2022 года, состоялось у Ритуального зала городского морга. Проститься с героем пришли глава города Тимур Закирзянов, представители администрации города, офицеры-воспитатели Кадетского корпуса МБОУ СОШ №5 и их воспитанники, «Волонтеры Победы», представители ветеранских организаций, военный комиссар города Игорь Бронников и многие другие жители Урая.

Во время панихиды мэр выразил глубокие соболезнования родным и близким, отметив, что имя Ивана Петровича Шестакова останется в сердцах урайцев навсегда, как достойный пример для всех поколений.

После траурной церемонии почетный караул сопровождали процессию на городское кладбище. А там военный комиссар города Урая Игорь Бронников провел траурный митинг, после которого в честь ветерана прозвучали три залпа памятного салюта.