Югорчане смогут получить подарок за новогоднюю историю рождения Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Югорчане смогут получить подарок за новогоднюю историю рождения. Об этом объявила губернатор Югры Наталья Комарова, предложив жителям округа поделиться новогодней историей своего рождения или рождения своих детей.

Для участия необходимо рассказать чудесную историю в комментариях под постом главы региона. Автор самого интересного рассказа получит подарок от Натальи Комаровой. А победителя определят по наибольшему числу лайков. Конкурс продлится до 1 февраля 2022 года.

Напомним, мы писали ранее о том, что в первую неделю 2022 года в Югре родилось 315 малышей. Об этом рассказала глава округа Наталья Комарова.