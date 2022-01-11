Югорчанин решился на покупку авто, но продавцом оказался мошенник

За сутки югорчане отдали аферистам больше 1 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

За сутки югорчане отдали аферистам больше 1 миллиона рублей. Одной из жертв обмана стал житель Сургута, который присматривал для себя машину и увидел интересное объявление: хороший автомобиль по весьма привлекательной цене. Он тут же списался с продавцом и решился на покупку, но вместо того, чтобы внести залог, он несколькими транзакциями оплатил всю стоимость авто, переведя 730 тысяч рублей мошеннику.

Не удалась подобная сделка и у жителя Урая. Он хотел купить автомобиль, но потерял не так много, а всего лишь залог в размере 10 тысяч рублей. Хотя исход события был идентичный, ни денег, ни машины, ни продавца.

А вот 67-летняя пенсионерка из Нижневартовска пыталась подзаработать в интернете. Зашла на сайт и списалась со специалистами, которые рассказали, что необходимо сделать. Югорчанка сначала внесла одну сумму, затем другую. В итоге когда югорчанка хотела вывести деньги, у нее запросили страховой взнос и тогда женщина поняла, что все это обман, и пошла в полицию.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.