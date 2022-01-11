В Югре задержали пьяного водителя, который уже попадался нетрезвым за рулем Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганском районе задержали водителя, который повторно сел за руль пьяным. Об этом сообщили в ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Житель Сургута ранее признан виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Он наказан штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на один год и шесть месяцев. Однако его это не остановило и он повторно сел за руль «Киа Рио» в нетрезвом видел.

Мужчину остановили на 40 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут» Нефтеюганского района. Теперь его ждет уголовное наказание.