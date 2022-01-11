В Югре планируют провести срочную диспансеризацию из-за риска распространения "омикрона" Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялось заседание регионального оперативного штаба.

За все время в регион поступил 1 286 339 комплектов вакцин от ковида, первым компонентом привились 844 тысячи человек, из них завершили вакцинацию 804 тысячи. В округе снижается заболеваемость, практически по всех муниципалитетах, за исключением Пыть-Яха, где отмечен рост на 42%.

В ковидных госпиталях лечатся 649 человек. По сравнению с последней неделей 2021 года число пациентов в среднетяжелом и тяжелом состоянии уменьшилось на 8%. По данным тепловой карты ситуации с COVID-19, в Югре показатель коллективного иммунитета составляет 58,45%. Средний по России – 62,6%.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила главам Нефтеюганска, Покачей, Радужного и Нефтеюганского района, где самые низкие показатели вакцинации, заняться привлечением населения к вакцинации и ревакцинации.

Как сообщили на заседании, в феврале-марте с большой вероятностью по стране ожидается увеличение числа заболевших коронавирусом из-за распространения нового омикрон-штамма. Поэтому Наталья Владимировна поручила окружному департаменту здравоохранения привлечь югорчан, переболевших COVID-19 к прохождению углубленной диспансеризации.

Кроме того, во время каникул в образовательных организациях региона провели генеральные уборки помещений, а также проверена работоспособность аппаратов физической очистки воздуха. Все образовательные организации обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими растворами. Сотрудники образовательных организаций имеют около 96% коллективного иммунитета, привились более 60 тысяч человек.