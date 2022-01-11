С начала нового года в Сургуте от коронавируса вакцинировались 842 человека Фото: Администрация Сургута

С начала нового года в Сургуте от коронавируса вакцинировались 842 человека. Завершили вакцинацию 1 654 сургутянина. Всего в городе вакцинировались 84,9% от плана, установленного департаментом здравоохранения ХМАО-Югры.

Кроме стационарных пунктов вакцинации на территории поликлиник, поставить первый или второй компонент можно и в торговых центрах: ТРЦ «Сити Молл» (Югорский тракт, 38), ТРЦ «Сити Центр» (пр. Ленина, 41), ТРЦ «Союз» (30 лет Победы, 46), ТРЦ «Аура» (Нефтеюганское шоссе, 1) и ТРЦ «Агора» (ул. Профсоюзов, 11).

Напомним, мы писали ранее о том, что около 60 тысяч жителей Сургутского района привились от коронавируса.