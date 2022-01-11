В Советской районной больнице в новогодние праздники родились 7 малышей. Фото - dzhmao.ru.

В Советской районной больнице в новогодние праздники родились 7 малышей. Из них 4 мальчика и 3 девочки.

1 января в 13:08 появился первый малыш. По словам заведующей родильным отделением Натальи Королевой, роды в семье были первые, мальчик Матвей родился здоровым, вес 3770 г, рост 55 см.

3 января 2022 года родилась двойня: мальчик весом 3300 граммов и девочка весом 2660 граммов. Это уже третий и четвертый ребенок в семье Пелевиных.

– Старшей дочке на днях исполнится 18 лет, второй – 10. Теперь у нас есть еще дочка Стефания и сын Лев. Хотелось бы поблагодарить всех сотрудников родильного отделения и отделения новорожденных за доброту, отзывчивость и профессионализм. Отдельные слова благодарности заведующей родильным отделением Наталье Александровне Королевой, именно благодаря ей на свет появились мои малыши!»,– говорит многодетная мама Олеся Пелевина.