В праздники энергетики позаботились о качественном электроснабжении Тюменского макрорегиона. Фото - "Россети Тюмень".

Специалисты «Россети Тюмень» подвели итоги работы электросетевого комплекса в праздничные дни. Компания провела качественную подготовку к сезону пиковых нагрузок, поэтому серьезных сбоев в энергоснабжении Тюменского макрорегиона не произошло.

С 30 декабря по 10 января во всех филиалах был усилен контроль за работой энергооборудования. На оперативном дежурстве находились 863 специалиста, а это порядка 189 бригад, которые следили за бесперебойным функционированием энергообъектов. На случай возникновения аварийных ситуаций в их распоряжении были 434 единицы спецтехники, а также 74 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 11 МВт.

Отметим, что в период новогодних и рождественских праздников в Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха достигала минус 44 градусов, а в Ямало-Ненецком – минус 41-го. Несмотря на крепкие морозы, специалисты не зафиксировали ни одного крупного технологического нарушения в работе электросетевого комплекса.

– Компания продемонстрировала высокий уровень надежности, обеспечив безаварийную работу и качественное электроснабжение потребителей в период повышенной ответственности. Энергетики полностью справляются с поставленными задачами благодаря регулярной отработке навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций, проведению тренировок и инструктажей, а также своевременной проверке состояния оборудования и спецтехники, – прокомментировал первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Олег Кинаш.