Коронавирус в Югре, последние новости на 11 января 2022 года: умерло еще 5 человек

Число умерших коронавирусом в Югре 11 января 2022 года увеличилось на 6. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Югре 11 января 2022 года увеличилось на 6. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 063 человека.

За последние сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 783 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 216 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 684 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 317 687 летальных исходов, выздоровели 9 732 018 человек.