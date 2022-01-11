В Нефтеюганске женщина за деньги прописала мигранта в своей квартире. Фото: Ольга Крыльцова

В Нефтеюганске 44-летняя жительница города незаконно зарегистрировала в своей квартире 30-летнюю женщину и 59-летнего гражданина. Один из зарегистрированных являлся иностранцем.

Нарушение миграционного законодательства участковый уполномоченный полиции выявил в ходе профилактического обхода. Сотрудник полиции установил, что подозреваемая предоставлять жилые помещения для проживания не собиралась. Таким образом, злоумышленница осуществила фиктивную постановку на учет.

– В признательных показаниях она отметила, что мотивы для совершения преступлений были разными. Так, в одном случае жительница города прописала у себя знакомую по ее просьбе, в другом же получила деньги, – сообщили в ОМВД России по г. Нефтеюганску.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.