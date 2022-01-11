В Нягани молодой водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре водитель не пропустил «встречку» при повороте налево, спровоцировав ДТП. Оно произошло около шести вечера на регулируемом перекрестке улиц Ленинградская и Ленина в Нягани.

Виновник ДТП - 23-летний водитель «Фольксваген Поло», поворачивая налево он не пропустил «Шевроле Лачетти», за рулем которого находился 36-летний мужчина. От столкновения 21-летняя женщина-пассажир Фольксвагена получила травмы.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 46 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.