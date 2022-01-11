Коронавирус в Югре, последние новости на 11 января 2022 года: заразились 143 человека Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба Югры на 11 января 2022 года в регионе зарегистрировано 97 237 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 143 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах, а именно: в Нижневартовске – 38; Сургуте – 26; Нефтеюганске – 16; Ханты-Мансийске – 10; Сургутском районе – 10; Советском районе – 7; Лангепасе – 5; Урае – 5; Мегионе – 4; Пыть-Яхе – 4; Когалыме – 3; Нягани – 3; Радужном – 3; Югорске – 3; Покачах – 2; Октябрьском районе – 2; Кондинском районе – 2.

На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 21 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 142 случаях, по 1 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 306 человек, сняты с наблюдения – 441 035. За сутки на COVID-19 обследованы 1 541 человек, всего прошли обследование 2 771 382 человека.

Состояние 54 пациентов тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 063 человека. За сутки выписались 319 человек, за весь период пандемии вылечились 91 898 югорчан.