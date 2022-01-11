Больница Ханты-Мансийска стала лауреатом Всероссийской Премии в номинации «Лучшая клиника» Фото: Пресс-центр ОКБ Ханты-Мансийска

Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска стала лауреатом Всероссийской Премии ПроДокторов-2021 в номинации «Лучшая клиника». Сайт отзывов о врачах в РФ «ПроДокторов» второй год подряд проводит масштабную медицинскую премию, основанную на реальных отзывах пациентов.

Рейтинг врачей и клиник определил специально созданный искусственный интеллект, опираясь на 400 тысяч отзывов реальных пациентов.

- Уважаемые коллеги! Хочу поздравить с тем, что вы оказались в числе лучших клиник в рамках Всероссийской Премии ПРоДокторов 2021. Этот рейтинг создали пациенты, которые составляли отзывы на портале и высоко оценили ваш профессионализм. Стать лауреатом Премии – достижение, которым действительно можно гордиться. Уверен, что Премия ПроДокторов 2021 поможет нашему здравоохранению развиваться в направлении пациентоцентричности, а также будет способствовать развитию эффективной коммуникации между врачами и пациентами - говорится в Поздравительной грамоте от директора Фонда Премии Сергея Федосова .

Всего лауреатами Премии ПроДокторов-2021 стали 1 950 клиник и 3 864 врача, набравшие самое большое количество положительных отзывов.