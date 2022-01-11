Сургутскому району исполнилось 98 лет Фото: Администрация Сургутского района

Сургутскому району исполнилось 98 лет. Глава района Андрей Трубецкой поздравил жителей с праздником.

- Уважаемые жители Сургутского района. 11 января 1924 года был образован самый крупный район Югры – Сургутский район. Когда живешь здесь с самого детства, отлично видно, как он меняется и растет. Сносятся ветхие дома и появляются современные многоэтажки, школы, детские сады, парки и скверы. Мы строим объекты спорта, культуры, для молодёжи появляются технопарки и молодёжные резиденции. С Днём рождения, Сургутский район! Счастья тебе и процветания - отметил Андрей Трубецкой.

По его словам в Сургутском районе живут самые неравнодушные к судьбе своей малой родины люди. А ещё руководитель пожелал району процветания:

- Я искренне желаю нашему району и всем его жителям, именно этого – улучшения жизни! Новых школ, детских садов, спортзалов, дорог, новых объектов благоустройства. Здоровья, удачи и благополучия каждому жителю - добавил глава района.