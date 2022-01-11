В Когалыме задержали водителя без прав, находившегося больше 6 лет в федеральном розыске Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме сотрудники ДПС остановили автомобиль «Hyundai Genesis», который двигался по ночному городу с грубыми нарушениями ПДД, у водителя имелись явные признаки опьянения. Правонарушитель согласился пройти освидетельствование, которое подтвердило нетрезвость мужчины.

Во время проверки документов на авто выяснилось, что 34-летний мужчина не имеет водительского удостоверения и находится на территории России незаконно. Кроме того, выяснилось, что он находится в федеральном розыске с апреля 2015 года и подозревается в квартирной краже в Омской области. В мае 2013 года следователи ОМВД России по Омскому району возбудили против него уголовное дело.

Мужчина находится в спецприёмнике для административно задержанных граждан.

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