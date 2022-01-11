Погода в Югре на 11 января 2022 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 11 января, в Югре ожидается облачная погода с прояснениями. Местами выпадет снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18 °С, по северо-западным районам -23, -28 °С. Днем ожидается северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -10, -15 °С, местами -18, -23 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем ветер сменится на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14, -16 °С, днем -12, -14 °С.

Погода в Югре на 11 января 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Существовали для этого дня и особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.