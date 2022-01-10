В Советском районе продолжают охоту на волков Фото: Природнадзор Югры

В Советском районе в посёлке Агириш продолжают охоту на волков. Об этом сообщил департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

В муниципалитете с конца прошлого года волки выходят к людям. Так, в ноябре волки сорвали с цепи собаку в Зеленоборске. А 4 декабря диких животных заметили в СНТ «Букет» в городе Советский. После этого, 10 декабря хищники загрызли собаку в поселении Агириш. Охота на волков в Зеленеборске приостановлена 26 декабря.

На территории поселка Агириш и недалеко от него, инспекторы и охотники отслеживают численность хищников. Два волка убиты.

- По решению Департамента недропользования и природных ресурсов Югры мониторинг выхода животных к населенному пункту продлен до 5 февраля. Охотникам дополнительно выдадут 3 разрешения на регулирование численности волков - сообщили в ведомстве.

Жителям Советского района, а особенно поселка Агириш рекомендуют перевести домашних животных на вольерное содержание, а самим избегать ночных одиночных пеших прогулок.