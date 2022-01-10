Около 60 тысяч жителей Сургутского района привились от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

Новогодние праздники не помешали стационарным и мобильным пунктам вакцинации Сургутского района продолжить работу. По данным службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района, от COVID поставили прививку около 60 тысяч человек.

Высокий процент вакцинации наблюдается среди населения в возрасте старше 60 лет. Так, прививку сделали 86 % пожилых людей. По сообщению администрации, вакцина в Сургутском районе есть в необходимом количестве.

Медики, напоминают, что только соблюдение всех мер безопасности и вакцинация поможет побороть пандемию. После каникул, по мнению врачей, вероятен очередной подъем заболеваемости.