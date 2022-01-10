За выходные дни в Югре произошло 10 аварий с участием нетрезвых водителей Фото: Татьяна Коркина

За выходные дни в Югре произошло 10 аварий с участием нетрезвых водителей. К счастью, все происшествия обошлись без пострадавших.

Так, около полуночи, 3 января, на улице Героев Самотлора в Нижневартовск 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Соната», в состоянии опьянения, не имея водительских прав, не уступил дорогу и врезался в «Тойоту Короллу», который впоследствии наехал на «Ладу Приору».

Вечером, 5 января, в Нефтеюганском районе по вине 60-летнего жителя Нефтеюганска столкнулись 5 автомобилей: «Хендай Санта Фе», «Тойота Хайс», «Хендай Солярис», «Лада Калина» и «КИА РИО». Как выяснилось, водитель Санта Фе был нетрезв.

Кроме того за период новогодних праздников сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах округа задержано 248 водителей с признаками опьянения. ГИБДД напоминает, что в случае совершения аварии пьяным водителем с причинением тяжкого вреда здоровью, фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В случае гибели человека наказание ужесточается в качестве лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, в случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет.