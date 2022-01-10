С начала января в Нижневартовске вывезли 40 тысяч кубометров снега Фото: Юлия Кучеренко

Дорожные службы и сотрудники управляющей компании Нижневартовска продолжают бороться со снегом. Так, по данным специалистов департамента ЖКХ администрации города с 7 по 10 января уборка снега велась на улицах Нефтяников, Ленина, Интернациональной, Омская, 60 лет Октября, а также в старой части города. Ежедневно работало около 100 единиц техники.

За 10 дней января на полигон вывезено около 40 тысяч кубических метров осадков. Специалисты управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска напоминают, что снег следует вывозить на постоянные места складирования по мере накопления и в зависимости от интенсивности снегопада, но не реже одного раза в месяц.

Напомним, ранее мы писали о том, что спасатели предупреждают югорчан об опасности снега на крыше домов.