Фото: администрация Октябрьского района

"Фестиваль ухи" из Октябрьского района вошел в национальный календарь событий 2022 года. Это федеральный проект о лучших туристических событиях России, созданный по инициативе Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму.

- Для включения в календарь мероприятия проходят оценку по ряду критериев: оригинальность/уникальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность и другие, - сообщает управление туризма Югры.

Всего статус национального события получили 29 мероприятий из 14 муниципалитетов, в это число вошел и Фестиваль ухи, уже ставший визитной карточкой Октябрьского района.

«Фестиваль «Уха на Оби» - проходит с размахом каждый год и собирает любителей активного отдыха не только со всего района, но и из соседних муниципалитетов региона. В 2021 году из-за ковидных ограничений мероприятие прошло в онлайн формате.