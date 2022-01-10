В Ханты-Мансийске пройдет ежегодная акция по сбору и переработке новогодних елей Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

Жителей Ханты-Мансийска приглашают присоединиться к ежегодной акции по сбору и переработке новогодних елей «Ёлочный сбор». Все хвойные деревья, которые отслужили в праздники переработают и вернут в природу. Рейсы в городе пройдут 21 и 28 января.

Горожанам достаточно отнести ненужную елку на контейнерную площадку, а уже операторы по транспортированию вывезут деревья на специально организованную переработку.

Переработкой елок в Ханты-Мансийске, как и в прошлом году, занимается природный парк «Самаровский чугас». Жители города могут сами привезти ненужное дерево на территорию питомника природного парка в поселке ОМК.