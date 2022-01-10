Житель Нижневартовска потерял деньги, собираясь на свидание с аферисткой Фото: Татьяна Коркина

Праздничные дни обошлись югорчанам в 3 с небольшим миллиона рублей, такую сумму жители региона перевели мошенникам.

В новогодние каникулы 6 югорчанам не повезло с попутчиками-водителями. Больше всех от таких аферистов пострадала 34-летняя жительница Ханты-Мансийска, которая хотела доехать попутно с неким Алексеем от Москвы до Санкт-Петербурга, но мужчина запросил оплату и выманил у женщины 50 тысяч. Как только деньги оказались на его счету поездка исчезла из приложения и мнимый водитель перестал выходить на связь.

В Нижневартовске 28-летний молодой человек познакомился с девушкой. Они решили встретиться и пойти на спектакль. Новая знакомая убедила югорчанина перевести на ее счет деньги за билеты. Он отдал почти 16 тысяч, но не сразу понял с кем имел дело, когда распознал в девушке аферистку, то обратился в полицию.

В первых числах января зарегистрированы случаи "разводов" от банкиров. На подобные схемы купились жители Сургута и Нижневартовска. Так, 52-летняя вартовчанка поверила в предложение о снижении процентной ставки по ранее оформленному кредиту. Югорчанка продиктовала всю секретную информацию и лишилась 26 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.