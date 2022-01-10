В Югорском государственном университете создали Центр молодежного инновационного творчества

Фото: Пресс-служба ЮГУ

В Югорском государственном университете создали Центр молодёжного инновационного творчества и IT-коворкинг. Его открытие для посещения запланировано на 2022 год. Все желающие смогут воспользоваться оборудованным рабочим местом для выполнения проектов, в том числе в области веб-дизайна и программирования.

Там установили современные компьютеры, в том числе высокопроизводительные моноблоки и ноутбуки с процессорами Intel core i7 и i9 10-го поколения. В Центре доступно высокотехнологичное оборудование для выполнения работ по 3D-моделированию и созданию трёхмерной графики, 3D-проектированию и конструированию различных изделий и их частей, 3D-печати и 3D-сканированию.

- Планируется, что на такой площадке будут сосредоточены проекты как студентов университета, планирующих посвятить себя бизнесу, так и предпринимателей в IT-сфере. В январе 2022 года мы проведём стратегическую сессию с представителями университета и определим направления взаимодействия, - рассказал генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Роман Колупаев.