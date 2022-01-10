Жители Нефтеюганского района присоединились к экологической акции "Покорми птиц зимой" Фото: Администрация Нефтеюганского района

Жители Нефтеюганского района развесили скворечники и самодельные угощения для птиц, присоединившись к экологической акции "Покорми птиц зимой". Югорчане сами сделали бусы из воздушной кукурузы и елочные игрушки из зерна и орехов.

В рамках празднования Зеленого Нового года, на базе туризма и отдыха "Сказка", всех желающих научили мастерить правильные угощения для зимующих птиц. Специалисты пояснили, что пернатых нельзя кормить соленым и жареным, зато можно порадовать чищеным арахисом, лесными и грецкими орехами, несоленым салом и творогом, овсом или пшеницей.

После благоустройства кормушек, активисты занялись росписью снежных просторов красками, а чтобы никто не замерз, организаторы угощали всех горячим чаем и ароматным хантыйским хлебом на этнографическом стойбище "Пунси Пуут".