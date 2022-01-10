Коронавирус в Югре, последние новости на 10 января 2022 года: умерли 6 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умерли еще 6 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 058 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 144 случая коронавируса. Состояние 54 пациентов по-прежнему тяжелое, 35 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По последним данным в России лабораторно подтверждено 10 660 226 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 9 698 000 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 316 640 человек. С 9 по 10 января 2022 количество заболевших COVID-19 в России - 9 377, выздоровлений - 11 088, смертей - 477.