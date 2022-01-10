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Общество10 января 2022 8:14

Юные жители Нефтеюганского района заняли 6 призовых мест в турнире по быстрым шахматам

Соревнования проходили на портале “Шахматная планета”
Виктория Терина
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Юные жители Нефтеюганского района заняли 6 призовых мест в турнире по быстрым шахматам Фото: Администрация Нефтеюганского района

Юные жители Нефтеюганского района заняли 6 призовых мест в турнире по быстрым шахматам Фото: Администрация Нефтеюганского района

Юные жители Нефтеюганского района заняли 6 призовых мест в Открытом детско-юношеском Рождественском Интернет-турнире по быстрым шахматам. Соревнования проходили на портале “Шахматная планета”.

Всего в Открытом турнире приняли участие более 150 школьников из Ростовской области, Краснодарского края, Тюменской области и Югры. Лучших гроссмейстеров определяли после прошедших четырех турниров по швейцарской системе. В число победителей вошли участники из Нефтеюганского района.

Напомним, мы писали ранее о том, что в городах Югры появились новые граффити, посвященные Всемирной шахматной Олимпиаде.