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Происшествия10 января 2022 7:18

В Нягани подросток угнал автомобиль у пенсионерки

С 1 по 9 января в Югре зарегистрировано 295 преступлений
Виктория Терина
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В Нягани подросток угнал автомобиль у пенсионерки

В Нягани подросток угнал автомобиль у пенсионерки

Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 295 преступлений, по горячим следам раскрыто 227 преступлений. В Югорске двое мужчин украли ель в коттеджном поселке "Снегири". Один из них уже был судим, а сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.

В Нягани 15-летний подросток угнал автомобиль «Hyundai Creta», принадлежащий пенсионерке. А в Сургуте по улице Аэровлотская задержали мужчину с наркотиками, он будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде.

Кроме того, раскрыто 20 ранее зарегистрированных преступлений. Так, сотрудниками Нижневартовска задержан подозреваемый в краже. Он, находясь в торговом зале магазина по улице Ленина, украл два джемпера на общую сумму 7 тысяч рублей. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.