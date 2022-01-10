Коронавирус в Югре, последние новости на 10 января 2022 года: заразились 144 человека Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба Югры, по данным на 10 января, зарегистрировано и лабораторно подтверждено 97 094 случая коронавируса на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За сутки зафиксировано 144 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах, а именно: в Нижневартовске – 32; Сургуте – 28; Ханты-Мансийске – 15; Нефтеюганске – 12; Пыть-Яхе – 12; Советском районе – 11; Нягани – 7; Радужном – 5; Урае – 5; Сургутском районе – 5; Нефтеюганском районе – 4; Когалыме – 2; Мегионе – 2; Югорске – 2; Октябрьский районе – 2.

На момент выявления у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 142 случаях, по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 365 человек, сняты с наблюдения – 440 463 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 3 283 человека, всего прошли обследование 2 769 841.

Состояние 54 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 058 человек. За сутки выписались 247 человек, за весь период пандемии вылечились 91 579 югорчан.