За первые дни января в Ханты-Мансийске родились 34 ребенка

Фото: Пресс-центр Окружной клинической больницы

За 9 дней нового года в ОКБ Ханты-Мансийска родились 34 малыша. Из них – 17 девочек и 17 мальчиков. Радует, что среди новых жителей Ханты-Мансийска - 13 первенцев и 11 детей родились в многодетных семьях. А в православный праздник Рождества Христова родилась двойня. Михаил и Марьяна Чикиревы порадовали свою маму Наталью.

- Начало нового года мы с радостью встречаем рождением новых жителей города. Все мамы и их малыши чувствуют себя хорошо. Мы делаем все возможное для этого. Пусть дети растут здоровыми, а их родители будут счастливыми, – рассказала заведующая родильным отделением ОКБ Наталья Пешкова.

Напомним, мы писали ранее о том, что в первую неделю 2022 года в Югре родилось 315 малышей.