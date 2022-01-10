За праздничные дни в Югре зарегистрировано 46 пожаров Фото: Юлия Кучеренко

За праздничные дни в Югре зарегистрировано 46 пожаров, в которых спасено более 24 миллионов рублей имущества и материальных ценностей. Обошлось без пострадавших.

Чаще всего горели жилые дома (18), дачи (5), гаражи (3), бани (12) и транспортные средства (5). Основной причиной пожаров были нарушения при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности, регулярно проверять состояние электропроводки, розеток и приборов в доме. В случае пожара нужно сообщить по телефонам 101 и 112.