Погода в Югре на 10 января 2022 года: днем небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 10 января, в Югре будет облачно с прояснениями. Ночью почти без осадков, а днём пройдет небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами по южной половине порывы до 13 м/с. Температура вздоха ночью -18, -23 °С, при прояснениях до -30 °С, днем -9, -14 °С, местами до -20 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью без осадков, изморозь, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -19, -21 °С, днем потеплеет до -11, -13 °С.

Погода в Югре на 10 января 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Существовали и приметы на погоду для этого дня. Люди верили, что если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.