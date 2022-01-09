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Общество9 января 2022 12:47

Главный прокурор Югры велел выявить все точки, где производят некачественный алкоголь

Это связано с трагической гибелью восьми человек
Марина Прохорова
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Главный прокурор Югры велел выявить все точки, где производят некачественный алкоголь

Главный прокурор Югры велел выявить все точки, где производят некачественный алкоголь

Фото: Ольга Крыльцова

Главный прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку, которая поможет выявить все точки незаконного производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Напоминаем, что данное решение принято в связи с трагической гибелью восьми человек, отравившихся «паленой» водкой. На данный момент следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

На место происшествия выехали первый заместитель прокурора округа Игорь Меньшиков и прокурор Кондинского района Светлана Берсенева.

- По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа, - сообщили в региональном ведомстве.