Главный прокурор Югры велел выявить все точки, где производят некачественный алкоголь Фото: Ольга Крыльцова

Главный прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку, которая поможет выявить все точки незаконного производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Напоминаем, что данное решение принято в связи с трагической гибелью восьми человек, отравившихся «паленой» водкой. На данный момент следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

На место происшествия выехали первый заместитель прокурора округа Игорь Меньшиков и прокурор Кондинского района Светлана Берсенева.

- По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа, - сообщили в региональном ведомстве.