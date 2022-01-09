Коронавирус в Югре, последние новости на 9 января 2022 года: скончались 7 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 052 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 137 случаев.

За последние сутки в России выявлено 16 246 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 980 (12,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 650 849 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 20 751 человек, с начала пандемии - 9 686 912. За сутки зафиксировано 763 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 316 163 человека.