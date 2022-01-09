Коронавирус в Югре, последние новости на 9 января 2022 года: заразились 137 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре за сутки зарегистрировано 137 заражений COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе подтверждено 96 950 случаев коронавируса, из них активных - 3 566. Выздоровели с начала пандемии 91 332 человека, скончались - 2 045, из них 7 - за последние сутки.

Картина заболеваемости по населенным пунктам выглядит следующим образом:

Фото: Оперштаб Югры

За последние сутки в России выявлено 16 246 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 980 (12,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 650 849 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 20 751 человек, с начала пандемии - 9 686 912. За сутки зафиксировано 763 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 316 163 человека.