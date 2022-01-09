Житель Березовского района зарезал сожителя матери во время застолья Фото: Ольга Крыльцова

В Березовском районе возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя пгт. Игрим. Как сообщили в региональном следкоме, мужчина обвиняется по по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

- Установлено, что 7 января обвиняемый распивал алкоголь с сожителем своей матери. Затем между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой югорчанин нанес обидчику удар ножом в область груди. Он скончался на месте от полученных телесных повреждений, - добавили в ведомстве.

Мужчину задержали в тот же день. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.