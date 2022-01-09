В Мегионе пьяная горожанка зарезала сожителя и пришла в полицию с повинной Фото: Ольга Крыльцова

Жительницу Мегиона подозревают в жестоком убийстве своего сожителя. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 3 января 2022 года 46-летняя обвиняемая распивала алкоголь со своим сожителем. В какой-то момент между ними завязалась ссора, переросшая в поножовщину. Разгоряченная спиртным, югорчанка схватила нож и нанесло 38-летнему мужчине удар в область груди. Он скончался от полученных повреждений, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Когда женщина поняла, что натворила, она явилась в полицию и созналась в содеянном.

Сейчас югорчанка находится под стражей. Также на нее возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).