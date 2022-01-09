Погода в Югре на 9 января: снова похолодание

Погода в Югре на 9 января Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 9 января, в Югре будет облачно, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, западный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-20 градусов, при прояснениях -23...-28. По восточной половине местами до -5 градусов, днем -15...-20, на востоке до -5.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, утром - снег. Днем -18, ночью -19. Ветер 6-10 м/с.

Сургут: переменная облачность. Днем -17, ночью -20. Ветер 7-9 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -19. Ветер 6-11 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность. Днем -17, ночью -20. Ветер 8-11 м/с.

Когалым: облачно, утром - снег. Днем -18, ночью -21. Ветер 7-11 м/с.