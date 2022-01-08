Браконьер из Когалыма рискует угодить в тюрьму за незаконную ловлю рыбы Фото: Ольга Крыльцова

В Сургутском районе возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Когалыма. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он обвиняется по ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

- В ходе рейдовых мероприятий в районе с. Локосово был установлен мужчина, у которого при себе находилось 17 рыб породы «Нельма». Ущерб водным биологическим ресурсам составил более 180 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Как пояснил злоумышленник, он ловил рыбу с берега на спиннинговую удочку. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.