В первую неделю 2022 года в Югре родилось 315 малышей

В первую неделю 2022 года в Югре родилось 315 детей Фото: Ольга Крыльцова

В первые дни 2022 года (с 1 по 7 января) в Югре родилось 315 малышей: 163 девочки и 152 мальчика. Об этом рассказала глава округа Наталья Комарова в своих соцсетях.

- В первый час Нового года в Нижневартовске родилась девочка, а в Сургуте - мальчик. На Рождество родились 19 девочек и 17 мальчиков. Среди них двойняшки Михаил и Марьяна, - написала губернатор.

Напоминаем, что с 1 января 2020 года каждому новорожденному дарят мультикарту «Расту в Югре», на которой лежат 20 тысяч рублей. А с 1 января 2022 года молодые мамы (до 35 лет) начали дополнительно получать 15 тысяч рублей при рождении первенца. Кроме того, если в семье рождается третий или последующий ребенок, то выплачивается семейный капитал - 150 тысяч рублей.