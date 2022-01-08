Коронавирус в Югре, последние новости на 8 января 2022 года: скончались 8 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умерли еще 8 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 045 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 129 случаев.

За последние сутки в России выявлено 16 568 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 955 (11,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 634 603 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 449 человек, с начала пандемии - 9 666 161. За сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 315 400 человек.