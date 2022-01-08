Мегионцев с ограниченными возможностями здоровья приглашают на спектакль «Снежная Королева»

Фото: администрация Мегиона

Мегионцам с ограниченными возможностями здоровья предлагают посетить театральную постановку «Снежная Королева», которая состоится 23 января в 11:00 при Храме Покрова Божьей Матери. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Организуют мероприятие АНО ИОИ «В помощь инвалиду» и Театральная Православная студия «Бродяги».

Для удобства зрителей организована бесплатная доставка автомобилями «Социальное такси» - тел.: 43-430. После спектакля запланировано чаепитие и общение с актерами театра.

Забронировать билет можно по тел: 8-920-105-0777 (с 8:00 до 19:00 без выходных).