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Общество8 января 2022 7:59

Мегионцев с ограниченными возможностями здоровья приглашают на спектакль «Снежная Королева»

Он пройдет 23 января при Храме Покрова Божьей Матери
Марина Прохорова
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Фото: администрация Мегиона

Фото: администрация Мегиона

Мегионцам с ограниченными возможностями здоровья предлагают посетить театральную постановку «Снежная Королева», которая состоится 23 января в 11:00 при Храме Покрова Божьей Матери. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Организуют мероприятие АНО ИОИ «В помощь инвалиду» и Театральная Православная студия «Бродяги».

Для удобства зрителей организована бесплатная доставка автомобилями «Социальное такси» - тел.: 43-430. После спектакля запланировано чаепитие и общение с актерами театра.

Забронировать билет можно по тел: 8-920-105-0777 (с 8:00 до 19:00 без выходных).