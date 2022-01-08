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Происшествия8 января 2022 5:13

Пытаясь заработать на инвестициях, югорчанка перевела мошенникам более 1,6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Пытаясь заработать на инвестициях, югорчанка перевела мошенникам более 1,6 млн рублей

Пытаясь заработать на инвестициях, югорчанка перевела мошенникам более 1,6 млн рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Пыть-Яха обратилась местная жительница 1963 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина решила заработать на инвестициях, но вместо этого лишалась крупной суммы денег.

- Увидев в Интернете рекламу о заработка на инвестициях, горожанка заполнила анкету, после чего с ней связались неизвестные, которые представились Богданом и Павлом.

Сначала аферисты рассказали женщине обо всех выгодах заработка валюты на инвестициях, а затем один из злоумышленников даже отправил югорчанке свои паспортные данные, чтобы втереться в доверие. При дальнейшей проверке выяснилось, что они оказались фальшивыми, - уточнили в ведомстве.

Поверив незнакомцам, потерпевшая целый месяц совершала денежные переводы. Стоит отметить, что злоумышленники перевели на карту женщины 143 тысячи рублей, якобы заработанные на платформе. Но и эту сумму потерпевшая в дальнейшем перевела на чужие счета.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда аферисты под разными предлогами продолжали убеждать ее вносить деньги, при этом утверждая о невозможности вывести якобы имеющиеся на счете средства. В результате общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.