В нижневартовской школе появилась инсталляция, посвященная истории Югры

Фото: администрация Нижневартовска

В нижневартовской средней школе №15 разработали инсталляцию, отражающую темы истории Югры и предстоящего юбилея города. Композиция стала настоящим музеем под открытым небом. Об этом рассказала директор образовательного учреждения Светлана Князева.

- Мы каждый год заранее готовимся к оформлению пришкольной территории. Управляющий Совет школы, родительский комитет, ученики, преподаватели - все вместе разрабатываем идею оформления, тематическую концепцию. Это большая и серьезная работа, - отметила Светлана Князева.

Так, в центре школьного двора размещены тематические инсталляции, объединенные в общую сюжетную линию - «Многовековая песнь Югры». Фигуры мамонтов передают ледниковый период, а лодка с дружиной - освоение Ермаком Сибири. Также часть экспозиции посвящена фрагментам самобытной жизни в стойбище народов ханты. Однако главным центром экспозиции является хантыйский Дед Мороз (Ищки Ики) и внучка Снегурочка (Эви Йоли).