Погода в Югре на 8 января: потепление до -1 градуса

Погода в Югре на 8 января Фото: Вера Зенина

В субботу, 8 января, в Югре будет облачно, в большинстве районов небольшой и умеренный снег, метель, изморозь. Ветер южный 6-11 м/с, ночью порывы до 15 м/с. Температура ночью -12...-17 градусов, местами -6...-11, по западным районам -22...-27. Днем -7...-12 градусов, местами -1...-6, по северо-западу -17...-22.

Ханты-Мансийск: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -16. Ветер 3-7 м/с.

Сургут: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -16. Ветер 2-6 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -10. Ветер 9-14 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -14. Ветер 5-6 м/с.

Когалым: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -17. Ветер 3-8 м/с.