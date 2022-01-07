В Сургуте горела 17-этажка. Фото - 86.mchs.gov.ru.

В Сургуте спасателям в 16.02 поступило сообщение о возгорании на 3 этаже 17-ти этажного жилого дома на проспекте Пролетарском. По прибытию наблюдалось открытое горение на балконе.

– Ликвидация открытого горения в 16:20. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара от подразделений МЧС России было задействовано 27 человек личного состава и 9 единиц техники, – сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Причина возгорания устанавливается органами дознания.