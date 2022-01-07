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Происшествия7 января 2022 15:00

Центр Сургута затопило водой из-за серьезного коммунального ЧП

Аварийный участок локализован
Сергей Швецов
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Центр Сургута затопило водой из-за серьезного коммунального ЧП.

Центр Сургута затопило водой из-за серьезного коммунального ЧП.

На пересечении проспекта Мира и улицы Островского Сургута произошло серьезное коммунальное ЧП. Улицы оказались затопленными, а в домах отключилось отопление и горячая вода.

– Был выявлен функциональный отказ трубопровода на магистральной тепловой сети. В настоящее время на месте ЧП работают аварийные бригады, – рассказали в «Городских тепловых сетях».

В компании также сообщили, что в настоящее время аварийный участок локализован. В течение одного-двух часов тепловодоснабжение центрального жилого района города придет в норму до нормативных параметров, утверждают специалисты.