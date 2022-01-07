На улице Пермской в Нижневартовске произошло коммунальное ЧП. Фото - "Официальный Нижневартовск" в ВК.

На улице Пермской в Нижневартовске в подвале многоквартирного дома номер 3 произошел порыв. Коммунальное ЧП случилось накануне, 6 января, вечером.

По информации ООО «Нижневартовские коммунальные системы», на место порыва выезжали аварийные службы «НКС». Жителей дома обеспечили подвозной водой.

– По вопросу отключения воды из-за порыва можно обратиться в аварийную службу по телефону 44-77-44, – прокомментировали в администрации.

Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты движения. Проезжую часть на улице Пермской в ближайшее время спецтехника очистит от скопившейся здесь воды и образовавшейся наледи.

К слову, в 23.00 водоснабжение в доме восстановили, задействовав резервную схему. На месте работают аварийные бригады.