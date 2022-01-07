В Югре прогнозируют сильный снег и ветер. Фото: Вадим Бегун

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем сегодня, 7 января, и ночью 8 января по территории Югры ожидаются сильный снег и метель. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду.

– Рекомендуем горожанам соблюдать осторожность. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм, – сообщили в МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

Особенно внимательными необходимо быть водителям транспортных средств вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звонить по телефону 112.