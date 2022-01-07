В Югорске два друга спилили елку и по пути домой попались полицейскому. Фото - 86.мвд.рф.

В дежурную часть ОМВД России по Югорску обратился 24-летний житель города с заявлением о краже ели. Полицейскими установлено, что двое местных жителей 1970 и 1972 годов рождения, один из которых ранее судим, накануне Нового года решили обзавестись елью.

– Приметив на земельном участке, принадлежащем заявителю, подходящее дерево, фигуранты спилили его. Однако, до дома, в котором мужчины намеревались установить символ Нового года, донести дерево им не удалось. По дороге они были задержаны участковым уполномоченным городского отдела полиции, – сообщили в ведомстве.

Сумма ущерба составила более 3000 рублей. Сотрудниками полиции ель и пила изъяты. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.